Luc Monnet, maire démissionnaire en colère contre la SNCF

En plein congrès des maires, l'affaire fait grand bruit. Alors que s'ouvre ce lundi, à Paris, la grande messe municipale, Luc Monnet, le maire divers droit d'une petite commune du Nord, Templeuve-en-Pévèle, a démissionné. Il faut dire qu'à partir du 15 décembre, la nouvelle grille horaire de la SNCF prévoit 55 trains TER par jour au départ de sa petite gare en briques rouges au lieu des 72. Un tour de passe-passe ferroviaire que l'édile de cette petite commune de 6000 habitants, surnommée parfois « la ville aux sorcières », a peu goûté.Connue pour ses procès en sorcellerie nombreux au XVIIe siècle, la commune vit dans l'ombre de la capitale du Nord. « Nous sommes à 20 km de Lille, à la limite de la métropole, raconte Luc Monnet. Mais nous ne bénéficions pas de ses infrastructures de transports. Ce TER, pour ma commune, c'est notre métro. » Alors mercredi 13 novembre, à l'issue d'une rencontre avec la direction régionale des Hauts-de-France de la SNCF, l'édile qui préside aux destinées de Templeuve depuis 2001, prend une décision radicale.« La compagnie ne veut rien entendre. Et moi, je ne veux pas être comme une vache à regarder les trains passer. Alors je démissionne. » Un courroux à la hauteur de l'argent dépensé. Car pour améliorer le transport public sur ce territoire rural, 12 millions d'euros ont été investis depuis plusieurs années autour de la gare afin de faciliter l'intermodalité avec le bus. « On nous retire du service public, s'agace Luc Monnet. Ces trains auront un impact sur le pouvoir d'achat les habitants. Certains devront prendre leur voiture, d'autres aménager la garde de leurs enfants. »C'est la région qui a la main sur les transportsContactée, la SNCF n'a pas souhaité faire de commentaires. Et pour cause, cette décision a été prise par la région des Hauts-de-France, seul décideur en matière de transports. D'ailleurs, Franck Dhersin le conseiller ...