Lubrizol : «On manque pour l'heure de garanties» pour une réouverture

Moins de trois mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime), une réunion du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), ce mardi 10 décembre, doit permettre de trancher sur une réouverture partielle du site. La Direction régionale de l'environnement a déjà donné son feu vert.Mais Christophe Bouillon, député (PS) de Seine-Maritime, qui préside la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'incendie de Lubrizol, met en garde contre une « réouverture précipitée » de l'usine chimique, classée Seveso seuil haut. Cet élu du « terroir » propose que des citoyens tirés au sort sur le modèle de la convention citoyenne pour le climat décident de l'avenir du site.Etes-vous favorable à une réouverture partielle du site de Lubrizol ?CHRISTOPHE BOUILLON. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Sur le fonds, je suis favorable à la reprise de l'activité de Lubrizol, mais pas aussi tôt. On manque pour l'heure de garanties. La commission d'enquête à l'Assemblée n'a pas fini ses travaux, la commission d'enquête au Sénat non plus. Pas plus que nous ne connaissons le résultat de l'enquête judiciaire. Bref, on ne peut pas honnêtement prétendre profiter d'un retour d'expérience alors qu'on ne sait rien. Si l'origine du feu est une intrusion, il faut renforcer la surveillance. Si l'origine est l'entreposage de fûts qui n'auraient pas dû se trouver à cet emplacement, il faut revoir les procédures logistiques...Lubrizol doit faire mieux sur sa gestion des risques ?Probablement, mais ce n'est pas le seul problème. Tout le monde s'est accordé pour dire qu'il y avait eu des ratés dans la gestion de la crise par l'Etat. Or en trois mois, rien n'a eu le temps de changer.Pourquoi ne pas interdire des usines Seveso seuil haut en centre-ville ?Ce n'est pas ma position. D'ailleurs, l'incendie n'a ...