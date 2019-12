Lubrizol : Corinne Lepage dénonce de "gros problèmes" de mesure de la pollution

L'avocate et ex-ministre de l'Environnement, qui représente l'association Respire, a dénoncé mercredi 4 décembre devant la mission d'information de l'Assemblée nationale ce qui paraissait être un dysfonctionnement du camion servant à mesurer les dioxines, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ou les métaux lourds, mais également de mauvais prélèvements.

Corinne Lepage le 10 février 2017 à Montlouis-sur-Loire(Indre-et-Loire). ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Deux mois et demi après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, Corinne Lepage tire la sonnette d'alarme. "On a de gros problèmes avec les prélèvements et les analyses", a affirmé ce mercredi 4 décembre l'avocate et ex-ministre de l'Environnement devant la mission d'information de l'Assemblée nationale.

"Premièrement, il y a ce qui me paraît être un dysfonctionnement du camion NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique) (...) Apparemment, il n'a pas marché sur le chimique" , a détaillé l'ancienne ministre. Ces camions capables de mesurer aussi bien les dioxines que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ou les métaux lourds, "nous en avons deux ou trois en France, c'est tout. Celui-là, c'était le camion de l'ouest de la France, il venait de Nogent-le-Rotrou. On aurait pu faire remonter celui qui est je crois à Aix", a poursuivi l'avocate rappelant qu'il avait fallu 12 heures pour éteindre l'incendie de l'usine Seveso seuil haut.

Par ailleurs, des prélèvements ont été faits avec des "lingettes" mais qui donnent "des résultats surfaciques, en cm2 ou m2" alors que les "normes sont volumiques, en M3 ou nanoM", a affirmé Mme Lepage. "Donc quand le préfet nous a dit 'y a pas de normes'. C'est vrai vu la manière dont ça a été mesuré mais c'est pas vrai dans l'absolu" , a-t-elle estimé.

En conséquence, l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen à la demande de l'association Respire représentée par Mme Lepage, "constate que les mesures donnent ce qu'elles peuvent donner et c'est très limité", a ajouté l'ex-ministre.

Et "il y a une défiance absolument colossale des gens", a souligné la ministre interrogée sur une éventuelle réouverture partielle du site sur laquelle la direction de l'environnement doit se prononcer mercredi ou jeudi.

"Les gens disent 'c'est exprès'. Je pense que c'est pas exprès. Je pense qu'on pouvait pas faire autrement vu la manière dont les choses se sont mises en place, a estimé Corinne Lepage.

L'expert doit rendre un prérapport vendredi dans lequel il demande des analyses supplémentaires, a-t-elle précisé. "Il n'est pas question de pas les faire. Mais qui paye ? On a un vrai souci. Mes clients n'ont pas les moyens de payer des prélèvements énormes", a-t-elle souligné.