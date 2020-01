LREM : le mystère des députés fantômes à l'Assemblée nationale

C'est une petite musique qui circule, en coulisses. Surprenante, difficile à corroborer avec une certitude arithmétique, mais avancée comme un fait avéré par plusieurs et divers interlocuteurs, qu'ils soient ministre, conseiller du gouvernement, député ou collaborateur parlementaire : au sein du groupe La République en marche à l'Assemblée (LREM), des députés, tels une cohorte de fantômes, que nul ne parvient réellement à identifier, fuient les rendez-vous les plus politiques de la majorité.Un cadre, qui connaît le groupe comme sa poche, confirme : « Il y a un socle de 80 députés qui font des choses, une centaine qui suivent et une centaine qui sont perdus. » Soit presque un tiers que les dirigeants de la majorité peinent à distinguer ! « Cent, c'est excessif, corrige une députée LREM. Je dirais plus qu'on a entre 10 et 15 % de députés qu'on ne voit plus. C'est vrai. Je n'arrive même pas à les identifier tellement je ne les connais pas. À un moment, il y a des gens qui émergent, et d'autres qui n'y arrivent pas. » LIRE AUSSI > Quand François de Rugy voulait instaurer une amende pour les députés trop absents Leur profil est souvent le même : ils votent les textes, assurent les présences en commission, mais désertent la vie collective de la majorité. Première victime de cette désaffection, la traditionnelle réunion du groupe LREM. Selon nos informations, ce rendez-vous hebdomadaire a été de ce fait déménagé en salle Colbert - moins spacieuse que la grande salle au sous-sol de la rue de l'Université, l'annexe de l'Assemblée - et interdite, elle, d'accès aux collaborateurs. Trop de députés avaient pris l'habitude de se faire remplacer par leurs attachés parlementaires...«Si c'est pour bavarder pendant deux heures...»« Les nouvelles règles de l'Assemblée, avec une seule séance de questions au gouvernement le mardi, ont aussi changé beaucoup de choses, justifie un ...