LREM dénonce une «tentative d'intrusion» à son siège, la préfecture de police dément

Une centaine de personnes ont manifesté jeudi contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, en début d'après-midi devant le siège de La République en marche (LREM) dans le centre de Paris, ont constaté des journalistes de l'AFP.Le délégué général Stanislas Guerini a d'ailleurs dénoncé, sur Twitter, une tentative d'intrusion de la part de manifestants. Une information démentie par la préfecture de police, contactée par Franceinfo. « D'après ce que nous savons, il y a peut-être eu un ou deux fumigènes, mais il n'y a pas eu de tentative pour pénétrer dans les lieux », a-t-elle déclaré.Dans une ambiance tendue, la police est intervenue pour disperser les manifestants avec des tirs de gaz lacrymogène. Trois manifestants ont été interpellés, selon la préfecture de police, qui a comptabilisé deux blessés parmi eux, dont l'un souffrant d'un malaise. URGENT: Suite à une violente charge des FDO avenue de l'Opéra; 3 blessés à signaler dont 2 très grave , la scène s'est passée devant le Monoprix . 1 a déjà été évacué sur civière dans le camion de pompier , couvertures de survies sur eux . pic.twitter.com/EN4vfCFTwx-- Lucas Dumaca (@LDumaca) January 2, 2020 Les contestataires, dont des syndicalistes et certains se réclamant des Gilets jaunes, ont scandé « On ira jusqu'au retrait » et « On est là ». Ils s'étaient réunis peu avant 13 heures devant le siège du parti d'Emmanuel Macron, situé rue Sainte-Anne, dans le IIe arrondissement.Le délégué général de LREM, Stanislas Guerini, a dénoncé une « tentative d'intrusion » au siège de son parti. « Vouloir pénétrer dans un mouvement politique, effrayer ses salariés, ce n'est pas une expression démocratique légitime. C'est faire primer la violence sur la démocratie », a commenté sur Twitter le député de Paris, en accusant des « manifestants radicalisés » de la « CGT et Sud-Rail ». LIRE AUSSI > Réforme ...