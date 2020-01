LREM dénonce une «tentative d'intrusion» à son siège

Une centaine de personnes ont manifesté jeudi contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, en début d'après-midi devant le siège de La République en marche (LREM) dans le centre de Paris, ont constaté des journalistes de l'AFP.Le délégué général Stanislas Guerini a d'ailleurs dénoncé, sur Twitter, une tentative d'intrusion de la part de manifestants. Une information démentie par la préfecture de police, contactée par Franceinfo. « D'après ce que nous savons, il y a peut-être eu un ou deux fumigènes, mais il n'y a pas eu de tentative pour pénétrer dans les lieux », a-t-elle déclaré. Avant de raviser dans un tweet : « La tentative d'intrusion au sein du siège de LREM n'a pu aboutir grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre, au cours de laquelle un policier a été légèrement blessé ». #manifestation La tentative d'intrusion au sein du siège de LREM n'a pu aboutir grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre, au cours de laquelle un #policier de la @prefpolice a été légèrement blessé. pic.twitter.com/sYOX5a7GpC-- Préfecture de Police (@prefpolice) January 2, 2020 Dans une ambiance tendue, la police est intervenue pour disperser les manifestants avec des tirs de gaz lacrymogène. Trois manifestants ont été interpellés, selon la préfecture de police, qui a comptabilisé deux blessés parmi eux, dont l'un souffrant d'un malaise.Les contestataires, dont des syndicalistes et certains se réclamant des Gilets jaunes, ont scandé « On ira jusqu'au retrait » et « On est là ». Ils s'étaient réunis peu avant 13 heures devant le siège du parti d'Emmanuel Macron, situé rue Sainte-Anne, dans le IIe arrondissement.Le délégué général de LREM, Stanislas Guerini, a dénoncé une « tentative d'intrusion » au siège de son parti. « Vouloir pénétrer dans un mouvement politique, effrayer ses salariés, ce n'est pas une expression démocratique ...