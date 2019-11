Loyers à Strasbourg : où pouvez-vous habiter selon votre budget ?

A partir des données des prix à la location, visualisez sur notre carte la répartition des niveaux de loyers à Strasbourg et dans 30 communes alentour.

Dans quel quartier de Strasbourg ou de son agglomération pouvez-vous habiter selon votre budget et votre surface idéale ? En 2018, dans les quartiers centraux (Neustadt, Grande-Ile, Kablé, etc.) de la capitale alsacienne, un appartement de 50 m² coûtait entre 455 euros et 700 euros mensuels, hors charges. A titre de comparaison, la même surface à Schiltigheim coûtait de 375 à 525 euros.

Le loyer médian dans les zones centrales est de 10,90 euros par mètre carré, contre 10 euros dans l'ensemble de l'eurométropole strasbourgeoise.