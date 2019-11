Loyers à Nantes : où pouvez-vous habiter selon votre budget ?

A partir des données des prix à la location, visualisez sur notre carte la répartition des niveaux de loyers à Nantes et dans 26 communes alentour.

Dans quel quartier de Nantes ou de sa très proche banlieue pouvez-vous habiter selon votre budget et votre surface rêvée ? En 2015 - le dernier relevé de l'Observatoire des loyers pour Nantes - un logement de 50 m² coûtait entre 515 et 715 euros mensuels (hors charges) dans le centre de la ville. Pour le même loyer mensuel, dans la ville de Carquefou, il est possible de louer une surface 70 m².

A l'échelle de l'agglomération, même si les données ne portent que sur une trentaine de communes, le loyer médian mensuel (la moitié des loyers étant inférieure, l'autre supérieure), s'établissait à de 10,80 euros le mètre carré. Mais en se rapprochant du centre urbain de Nantes, ce montant augmente, jusqu'à dépasser 14 euros le mètre carré.