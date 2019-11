Loyers à Lille, Roubaix ou Tourcoing : où pouvez-vous habiter selon votre budget ?

A partir des données des prix à la location dans l'agglomération lilloise, visualisez sur notre carte la répartition des niveaux de loyers à Lille et dans 88 communes alentour.

Dans quel quartier de Lille ou de son agglomération pouvez-vous habiter selon votre budget ? Dans le parc locatif privé, le loyer médian enregistré en 2018 était de 11 euros mensuels le mètre carré (hors charges).

Ainsi, le loyer médian d'un appartement de 50 m² est de 550 euros, mais il peut monter bien au-delà en se rapprochant du centre de Lille, et dépasser 705 euros. En revanche, les prix sont plus bas dans certaines communes, et un appartement de même surface coûterait seulement 455 euros à Tourcoing.