Loyers à Bordeaux et Arcachon : où pouvez-vous habiter selon votre budget ?

A partir des données des prix à la location dans l'agglomération bordelaise, visualisez sur notre carte la répartition des niveaux de loyers à Bordeaux, à Arcachon et dans 91 communes alentour.

Dans quel quartier bordelais ou quelle commune girondine pouvez-vous habiter selon votre budget ? En se rapprochant du centre de Bordeaux et des quartiers très demandés, comme les Chartrons-Grand-Parc, Hôtel de ville-Quinconces ou autour du jardin public, les loyers peuvent grimper à 18 euros le mètre carré (soit 900 euros pour 50 m²). A l'inverse, dans les zones périphériques moins attractives, ils peuvent descendre à 7 euros (soit 350 euros pour la même surface).

Dans l'agglomération bordelaise et les communes qui entourent le bassin d'Arcachon, le niveau médian des loyers est de 11,30 euros le mètre carré. Ainsi, entre la zone la moins chère (prix médian de 9,80 euros) et la plus chère (12,70 euros), le loyer médian pour un appartement de 50 mètres carrés varie entre 490 euros et 635 euros mensuels.

Le niveau des prix est aussi fonction d'autres critères, tels que la date de construction, l'entrée dans le logement, le nombre de pièces, la taille (le prix au mètre carré diminuant avec la surface) ou bien la dynamique du quartier.