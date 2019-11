Loyers à Bayonne, Anglet ou Biarritz : où pouvez-vous habiter selon votre budget ?

A partir des données des prix à la location dans l'agglomération basque, visualisez sur notre carte la répartition des niveaux de loyers dans 83 communes.

Où pouvez-vous habiter dans l'agglomération basque selon votre budget et votre surface idéale ? Contrairement aux autres métropoles régionales françaises, les loyers augmentent non pas en se rapprochant du centre, mais plutôt de l'océan. Ainsi un logement de 50 m² situé à l'est de Bayonne coûte (hors charges) entre 450 et 590 euros mensuels. La même surface à Mauléon ou à Saint-Jean-Pied-de-Port coûte 285 à 460 euros par mois, selon les données recueillies par l'Observatoire des loyers.

A l'échelle de l'agglomération basque, le loyer mensuel médian au mètre carré s'élève à 10,50 euros par mètre carré, mais ce niveau peut monter à 11,90 euros voire près de 14 euros lorsque l'on se rapproche de la côte vers Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz. A l'inverse, dans certaines zones rurales du Pays basque, ce loyer médian descend à 5,70 euros le mètre carré.