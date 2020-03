Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lourde amende contre Leão Reuters • 19/03/2020 à 14:45









Lourde amende contre Leão par Victor Gatinel (iDalgo) Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a appliqué une lourde sanction à l'encontre de Rafael Leão. En cause : la rupture du contrat entre l'attaquant et le Sporting Portugal en juin 2018 avant de rejoindre libre Lille et la Ligue 1. Le joueur de 20 ans est condamné à verser 16,5 millions d'euros à son club formateur. A l'époque, la formation portugaise traversait une grave crise avec ses supporters. Ces derniers ont même envahis le camp d'entraînement et agressé physiquement certains joueurs. Le Sporting Portugal a réclamé les 45 millions d'euros à Rafael Leão, montant correspondant à sa clause libératoire avant la rupture de son engagement avec les Lions. Après étude du dossier, il devra s'acquitter d'un chèque de 16,5 millions d'euros à son ancienne équipe. Il percevra en retour 40 000 d'euros pour "harcèlement moral" venant de l'institution lisboète. L'ancien avant-centre du LOSC (8 buts en 24 matchs de L1) peut encore faire appel de la décision.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.