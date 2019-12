Lourd bilan lié aux intempéries et aux inondations dans le Sud-Est de la France

Cinq personnes sont mortes, dimanche, portant à onze les décès causés, en dix jours, par des pluies diluviennes.

Le nouvel épisode méditerranéen qui a touché l'est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes, a provoqué la mort de cinq personnes, dimanche 1er décembre. Un éleveur de chevaux qui voulait mettre en sécurité ses animaux a été emporté par les eaux sur la commune de Fréjus (Var) dans la soirée et le corps sans vie d'un berger a été retrouvé à l'intérieur de son véhicule, dans la commune de Saint-Paul-en-Forêt (Var), emporté alors qu'il essayait de franchir un gué sur le petit cours d'eau de L'Endre.

Trois membres de la sécurité civile et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ont également péri dans la nuit de dimanche à lundi, dans l'accident de leur hélicoptère Eurocopter EC145 de la sécurité civile. Pour une raison encore inconnue, l'appareil, dont le nom de code était « Dragon 30 », s'est écrasé en heurtant probablement le relief accidenté du Rove, à l'ouest de Marseille, quelques minutes après avoir décollé de la base de Marignane (Bouches-du-Rhône) alors qu'il volait en direction du Luc, dans le Var, pour des opérations de secours.

La météo difficile, avec des rafales de vent, de fortes pluies et, surtout, un plafond nuageux très bas, pourrait expliquer cet accident. Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, a rendu hommage aux trois hommes, Jean Garat, Michel Escalin et Norbert Savornin, dans un communiqué de presse : « Alors que la France s'apprête aujourd'hui [lundi 2 décembre, jour de l'hommage national aux soldats qui ont péri dans un accident d'hélicoptères au Mali le 25 novembre] à rendre hommage à treize de ses soldats, morts pour la servir, notre pays perd trois héros du quotidien qui ont donné leur vie pour protéger les Français. »

