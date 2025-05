Lourd bilan dans un accident du travail: trois maçons tués sur un chantier en Bourgogne

Un gendarme près des lieux où les trois maçons ont trouvé la mort, le 13 mars 2025 à Pommard (Côte d'Or) ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Trois maçons ont été tués mardi à Pommard, en Côte d'Or, ensevelis par l'effondrement d'un mur de pierres sur un chantier, lors d'un accident du travail au bilan rarissime en France, mauvais élève d'Europe en la matière.

Une enquête de flagrance a été ouverte du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, a déclaré à l'AFP le procureur de Dijon Olivier Caracotch qui s'est rendu sur place.

Les trois victimes étaient âgées de 45, 56 et 58 ans, a précisé le magistrat, confirmant des informations du journal local Le Bien Public.

Elles travaillaient sur le chantier d'un bâtiment agricole dans ce petit village viticole de la Côte d'Or quand un vieux mur de pierres s'est effondré sur eux en début de matinée, les ensevelissant, selon des sources concordantes.

M. Caracotch ne s'est pas prononcé sur les circonstances précises de l'accident, ni ses causes, dans l'attente des résultats de l'enquête, confiée à l'inspection du travail et à la gendarmerie de Beaune.

Cette dernière avait entièrement bouclé le site en chantier, a constaté un journaliste de l'AFP. La propriété de petite taille est close de vieux murs de pierres, comme il en existe beaucoup dans cette région viticole, et située non loin du prestigieux Château Pommard et des vignes entourant le village.

- 759 morts -

Selon un responsable de la mairie de Pommard, le mur s'est écroulé tandis que des ouvriers intervenaient afin de le consolider, dans le but de construire un bâtiment viticole servant d'entrepôt et de cuverie.

Le corps d'un des trois maçons décédés est évacué sur une civière, le 13 mars 2025 à Pommard (Côte d'Or) ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Deux adjoints de mairie, rapidement sur les lieux, ont tenté de déblayer les débris afin de libérer les victimes, avec l'aide d'autres ouvriers du chantier, mais en vain, a précisé cette source.

Les sapeurs-pompiers, dont 28 sont intervenus sur les lieux, n'ont pas pu réanimer les maçons.

La préfecture a précisé qu'une cellule médicale d'appui psychologique avait été mise en place. Le sous-préfet de Beaune, Benoît Byrski, s'est rendu sur les lieux.

Dans un communiqué, la CGT Construction a appelé à "renforcer les mesures de protection" après cette "hécatombe de morts". "Ces drames survenus dans un secteur déjà trop marqué par la précarité et les risques professionnels nous obligent à une profonde remise en question de nos pratiques de sécurité", estime le syndicat, dénonçant notamment "les cadences élevées" et le "recours à la sous-traitance".

Réagissant sur X, la ministre du Travail a rappelé que, le 30 avril, "c'était un jeune apprenti de 15 ans qui perdait la vie sur son lieu de travail à St-Martin-du-Var".

"Chaque jour, deux travailleurs perdent la vie au travail en France. Ces morts au travail ne sont pas des faits divers mais un fait de société. Ils ne sont pas une fatalité mais exigent une lutte contre les accidents du travail graves et mortels qui est et restera une priorité absolue pour le ministère du Travail et de l'Emploi", a assuré la ministre.

L'entreprise Guy Bernard, qui intervenait sur ce chantier, n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Cette société locale de huit salariés est spécialisée dans les travaux pour les domaines viticoles, comme la création de caves et de cuveries. Mise en liquidation l'an dernier, elle avait été rachetée par une petite société travaillant principalement dans la rénovation de bâtiments anciens et classés.

En 2023, l'Assurance maladie a recensé plus de 700.000 accidents de travail, dont environ 555.000 ont donné lieu à une indemnisation. Ces accidents ont provoqué la mort de 759 personnes, 21 de plus qu'en 2022, un bilan qui classe la France parmi les mauvais élèves en Europe concernant les morts liés au travail.

Le président du Conseil départemental de Côte d'Or, François Sauvadet (UDI, centre), a adressé ses "plus sincères condoléances aux familles et aux collègues des victimes de l'accident dramatique".