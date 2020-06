Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Louis Aliot remporte Perpignan au nom du Rassemblement national, selon des sondages Reuters • 28/06/2020 à 22:43









LOUIS ALIOT REMPORTE PERPIGNAN AU NOM DU RASSEMBLEMENT NATIONAL, SELON DES SONDAGES PARIS (Reuters) - Le député Rassemblement national (RN) Louis Aliot a remporté dimanche l'élection municipale de Perpignan (Pyrénées-orientales) selon deux sondages Ifop et Elabe publiés au soir du second tour. Si ces résultats se confirment, Perpignan, 122.000 habitants, deviendrait la plus grande ville jamais gagnée par le camp de la présidente du RN, Marine Le Pen, finaliste de la présidentielle face à Emmanuel Macron en 2017. Selon un sondage Elabe-Berger Levrault pour BFM TV et Le Parisien, Louis Aliot l'emporte avec 53,3% des voix devant le maire Les Républicains sortant, Jean-Marc Pujol (46,7%). Une autre enquête Ifop-Fiducial pour M6 et Sud Radio donne Louis Aliot gagnant avec 54% des voix contre 46%. "Je pense effectivement que la victoire est acquise à Perpignan", a déclaré Louis Aliot sur France 2. Ancien compagnon de Marine Le Pen, Louis Aliot avait constitué une liste variée et évité de mettre le sigle Rassemblement national sur ses affiches. Le retrait de la course de l'écologiste Agnès Langevine et du député La République en marche Romain Grau n'a pas suffi à faire barrage à l'extrême droite, victorieuse dès le premier tour dans une dizaine de villes du Sud et du Nord-Est comme Fréjus (Var), Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), Villers-Cotterêts (Aisne) et Hayange (Moselle). Signe de la fragilité du front républicain à Perpignan, trois colistiers de Romain Grau avaient rallié Louis Aliot avant le second tour. (Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)

