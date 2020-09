Louhans Cuiseaux-Jura Sud, le match qui aura duré 52 secondes

52 secondes. C'est le temps qu'aura duré la rencontre en Louhans-Cuiseaux et Jura Sud dimanche dernier en Nationale 2. Un scénario digne d'un match de district, rendu possible par la Covid-19. Fortement touché, le club jurassien s'est vu contraint de faire le déplacement avec les huit seuls joueurs disponibles qu'il avait sous la main. Avant de tomber au combat, en 52 secondes, donc.

52 secondes pour l'histoire

" Christian Ragaigne, président de Louhans-Cuiseaux, n'en revient toujours pas. Dimanche, c'est avec une équipe plus que diminuée par la Covid-19 et les blessures que son adversaire du jour se présente au parc des sports du Bram, pour disputer la quatrième journée du groupe C de Nationale 2. Le match ne durera que 52 secondes, le temps pour Mamadou Danfa de se blesser du côté des visiteurs et à M. Brotons, arbitre de ce triste spectacle, d'interrompre la rencontre par manque de main d'œuvre.Cet imbroglio prend ses racines en tout début de saison. Touché par le coronavirus, le club de Jura Sud voit ses installations fermées pendant deux semaines par précaution, l'empêchant de s'entraîner. Une situation qui aboutit au report de ses trois premières rencontres par la FFF. Autorisés à reprendre l'entraînement vendredi 4 septembre, les Bourguignons estiment ne pas être en mesure de jouer dès les jours suivants, et demandent un nouveau report. Cette fois, la Fédération refuse.", précise Edmond Perrier, le président jurassien. Résultat des courses, c'est avec seulement huit joueurs que l'équipe parcourt dimanche après-midi les 80 kilomètres qui séparent les deux villes, dans le but, surtout, de ne pas choper de points de pénalité après un forfait. ", se justifie encore le président.