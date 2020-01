Loto Foot : elle joue l'inverse de son mari et gagne 600 000 euros

La règle du hors-jeu, le système en 4-4-2 ou les milieux récupérateurs, ce n'est guère son truc. En matière de ballon rond, Sylvie (son prénom a été changé) l'avoue bien volontiers : elle n'y connaît « pas grand-chose ». Pourtant, elle vient de gagner près de 600 000 € (593 393 € et 70 centimes très exactement) à Parions Sport Loto Foot après avoir enregistré son reçu le samedi 11 janvier au « Tabac d'Annet » à Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne).« Ma technique est simple : je joue l'inverse des pronostics de mon père et de mon mari qui sont fans de foot et jouent régulièrement au Loto Foot ensemble », a-t-elle expliqué à la Française des Jeux (FDJ) lors du paiement de son pactole il y a quelques jours. Il ne faut pas toujours se fier aux experts, ou du moins ceux qui croient l'être... En misant sur une victoire quand les deux « pros » parient sur une défaite et vice-versa, en faisant aussi marcher son instinct et l'inconnu « coup de bol » avec quelques nuls, elle a eu tout juste.Elle avait déjà remporté 40 000 eurosQuatorze bons résultats sur 14 duels des championnats français, italien et anglais. Elle a ainsi anticipé la victoire de Nîmes contre Reims, celle de Dijon contre Lille, la défaite de Saint-Etienne face à Nantes ou encore le match nul surprise du PSG contre Monaco. C'est le lundi 13 janvier au matin qu'elle a pris connaissance, sur la Toile, du verdict des matchs du week-end et découvert qu'elle allait empocher une somme astronomique grâce à son esprit de contradiction et sa tactique imparable.« Il m'a fallu quelques heures pour réaliser », a-t-elle confié. Ce n'est pas la première fois que la chance lui sourit aux paris sportifs, elle qui joue de « temps en temps ». Il y a quelques années, faire le strict opposé de son époux et de son papa lui avait déjà valu de remporter pas moins de 40 000 €.Dans l'histoire des paris sportifs, il y a encore plus incroyable ! En ...