LOSC : une vie sans Luis Campos, vraiment ?

Conseiller du président Gérard Lopez depuis 2017 et chef de la méthodologie qui a permis au LOSC de retrouver les hauteurs, Luis Campos est annoncé depuis quelques jours sur le départ. Mais faut-il vraiment y croire ?

Luís Campos en route pour Tottenham ?

Jusqu'ici, tout allait bien. Début avril, dans un entretien donné à, Luis Campos ouvrait même son cœur à Lille, une villeà ses yeux, qu'il semblait vouloir faire découvrir au plus grand monde. Difficile de trouver meilleur VRP :Puis, lancé comme Maurice Greene en février 98 à Madrid, celui qui est aux manettes de la direction sportive nordiste et passe sa vie à avaler des kilomètreslâchait ceci :Mais que s'est-il passé pour qu'en quelques semaines à peine, tout change à ce point ?Voilà où on en est : selon plusieurs sources, Campos aurait demandé il y a quelques jours à être libéré du contrat qui ne le lie non pas au LOSCmais à Scoutly, la filiale londonienne de Victory Soccer, la holding de Gérard Lopez, le président lillois. La raison ? Toujours selon ces sources, l'homme fort du projet sportif nordiste n'accepterait pas le fait de ne pas avoir les pleins pouvoirs sur certains dossiers, à commencer, comme le soulignait mercredi, par celui de Julien Mordacq, le directeur administratif et juridique du LOSC, envers qui Campos est assez critique. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com