LOSC Story

Seule équipe de Ligue 1 invaincue, le LOSC a fait exploser son voisin lensois (4-0) dimanche soir et a confirmé une impression : cette équipe est l'une des plus cohérentes du championnat et semble être pour le moment la seule capable de chatouiller le PSG sur la longueur.

"Ils n'ont pas de points faibles..."

Ce devait être un jour pour se faire rôtir le foie et pour se chamailler entre voisins, sous les cris et les chants. Oublions tout ça : ce cent onzième derby du Nord ayant été vidé de sa nature par la crise sanitaire, il ne restait plus qu'un match à l'état brut pour se remplir la panse et se retourner l'estomac. Résultat ? Malgré le silence, on a eu le droit à un festival local. Christophe Galtier avait demandé à ses hommes de faire griller les lampions pour ceux qui sont "" et le chef cuisto du LOSC a été entendu. En grand : dimanche soir, le LOSC en a de nouveau foutu partout, a cogné dix-sept fois au but, marqué quatre fois et a surtout signé sa cinquième victoire de la saison, la cinquième sans encaisser de but, ce qui propulse les Dogues en tête de la Ligue 1. Surtout, la bande à Galette ne s'est pas uniquement contentée de gagner, mais elle l'a fait avec la manière et en déballant une approche désormais clairement identifiée. À savoir : un bloc défensif rendu imperméable grâce notamment à un duo Fonte-Botman qui n'a cédé cette saison que sur deux coups de pied arrêtés (face à Rennes lors de la première journée et à Marseille mi-septembre) et qui se déforme en phase offensive pour avaler ensuite la défense adverse. Le RC Lens de Franck Haise était un test puisqu'il n'avait plus perdu depuis la première journée, à Nice (2-1), mais surtout parce qu'on parle d'une équipe qui était jusqu'ici une machine à presser montée sur le modèle de l'Atalanta (marquage individuel, un bloc axial très haut lorsque l'adversaire cherche à relancer, pistons voraces). Cette fois, sur plusieurs séquences, les Lensois sont sortis à contretemps et avec un bloc parfois disloqué. Face à ce LOSC virevoltant, cela se transforme souvent en addition salée, surtout lorsqu'on termine à neuf contre onze, et c'est ce qu'il s'est passé, les Lillois ouvrant le score sur coup de pied arrêté dans le premier quart d'heure au bout d'une combinaison subtile avant de dérouler en seconde période grâce notamment à des ailiers (Bamba, Araujo) déchaînés.Un premier joueur est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com