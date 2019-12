Lors de la messe de Noël, le pape célèbre l'amour «gratuit», gage de paix

Le pape François a célébré mardi soir l'amour « inconditionnel » et « gratuit » face à la logique marchande, lors de sa traditionnelle homélie de Noël devant des milliers de fidèles. « Noël nous rappelle que Dieu continue d'aimer tout homme, même le pire » a souligné le chef des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, lors de la messe de la nuit de Noël dans la somptueuse basilique Saint-Pierre-de-Rome.« Son amour est inconditionnel » même si « tu peux avoir des idées erronées », a insisté le pape, en soulignant que c'est « la gratuité » de ce type d'amour qui « répand la paix et la joie ». La messe de la nuit de Noël commémore dans la tradition chrétienne la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem.Mais aucun texte du Nouveau testament ne précise le jour et l'heure de naissance. Sa célébration le 25 décembre a été choisie au IVe siècle en Occident, ce qui permettait à la circoncision de Jésus (longtemps inscrite dans le calendrier) de tomber le 1er janvier. S'exprimant sous le baldaquin dessiné par le Bernin, où seul le souverain pontife est autorisé à célébrer la messe, François a aussi demandé mardi soir aux fidèles de ne pas oublier de « dire merci », notant que « c'est le meilleur moyen pour changer le monde ».« N'attendons pas que notre prochain devienne bon pour lui faire du bien, que l'Église soit parfaite pour l'aimer, que les autres nous considèrent pour les servir. Commençons les premiers », a encore conseillé le pape. François, qui vient de fêter ses 83 ans, adressera son septième message de Noël « Urbi et orbi » (« à la ville et au monde ») mercredi en mi-journée devant les fidèles massés sur la place Saint-Pierre, un vaste tour d'horizon des zones de conflits de la planète.Messe également à BethléemPendant ce temps-là, des chrétiens venus du monde entier se sont également rassemblés tôt mardi près de la basilique de la Nativité à ...