Lors d'un meeting de Bernie Sanders, une élue démocrate appelle à siffler... Hillary Clinton

Lorsque l'on s'en prend publiquement à une personnalité publique, il faut s'attendre à recevoir des coups en retour. Lors d'un meeting de soutien à Bernie Sanders dans l'Iowa vendredi 31 janvier, l'élue démocrate du Michigan Rashida Tlaib a appelé la foule à huer Hillary Clinton, rapporte CNN. Le sénateur du Vermont, en course pour la primaire démocrate, était au même moment bloqué à Washington pour le procès en destitution de Donald Trump. Rashida Tlaib était donc sur scène aux côtés de deux autres élues, Pramila Jayapal et Ilhan Omar, pour prendre le relais de leur champion.Lire aussi États-Unis ? Élections de mi-mandat : le pari des femmesLes trois députées participaient à une discussion ouverte lorsque la modératrice a évoqué la récente sortie d'Hillary Clinton sur Bernie Sanders. L'ancienne candidate à la présidentielle américaine de 2016 a en effet récemment déclaré dans un documentaire que personne n'aimait le sénateur du Vermont âgé de 78 ans. « Nous n'allons pas la huer », a lancé dans un premier temps la modératrice avant que Rashida Tlaib ne la coupe : « Non, non, je vais la huer », puis d'inviter le public à faire de même. Ses deux voisines de chaise, après un rire plutôt gêné, ne l'ont pas suivie. « Ce n'est pas grave. Les haineux se tairont lundi quand nous gagnerons », a ensuite renchéri la députée vindicative, faisant référence aux caucus de l'Iowa qui marquent le coup d'envoi de la...