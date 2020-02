Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lorient se reprend à Rodez, Ajaccio s'empare provisoirement de la deuxième place Reuters • 21/02/2020 à 22:19









Lorient se reprend à Rodez, Ajaccio s'empare provisoirement de la deuxième place par Hugo Chalmin (iDalgo) Lorient renoue avec la victoire ! Après deux défaites consécutives à Guingamp (2-1) puis face à Clermont (0-1), les Merlus se sont imposés 0-1 à Rodez vendredi soir à l'occasion de la 26e journée de la Ligue 2. Les hommes de Christophe Pelissier ont pris le contrôle très tôt dans ce match avec un but à la 10e minute signé Hamel, lui qui faisait son retour en tant que titulaire. Juste derrière les Bretons, ce sont les Ajacciens qui se sont emparés de la deuxième place du classement en attendant le match de Lens face à Caen samedi. L'AC Ajaccio a assuré un succès tranquille 2-0 contre Le Mans, 19e de Ligue 2. Les Corses ont fait la différence grâce à un but contre son camp de Patron juste avant la pause. Coutadeur double la mise à la 66e minute. Parmi les autres rendez-vous de la soirée, Guingamp et Le Havre ont laissé échapper une belle opportunité de se rapprocher de la 5e place. L'EAG a arraché un nul 1-1 à la maison contre Sochaux tandis que les Havrais se sont inclinés 1-2 à domicile face à la lanterne rouge du championnat, Orléans. À noter également la victoire 2-1 de Chambly contre Nancy. Le Paris FC dispose de Clermont (0-1), Châteauroux enchaîne à Grenoble (0-1) et Niort vient à bout de Valenciennes (1-0).

