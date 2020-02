Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lorient s'impose 4-0 à Sochaux Reuters • 01/02/2020 à 17:55









Lorient s'impose 4-0 à Sochaux par Hugo Chalmin (iDalgo) Si le FC Lorient s'est largement imposé 0-4 au Stade Bonal, l'ampleur du score ne reflète pas vraiment la prestation de Sochaux cet après-midi en clôture de la 22ème journée de Ligue 2. Dès l'entame du match, les Merlus sont mis à mal par le pressing des Francs-Comtois et subissent les assauts sochaliens. Un très bon début de match qui n'est pas récompensé puisque les hommes d'Omar Daf concèdent un penalty à la 24ème minute après une faute de Tekieu. 3ème meilleur buteur du championnat, Wissa se charge de donner l'avantage à son équipe. Contre le cours du jeu, les Bretons vont même inscrire un deuxième but à la 45ème minute par l'intermédiaire de Kitala, titularisé pour la première fois sur le front de l'attaque. Le FCSM n'abdique pas pour autant. Au retour des vestiaires, il pousse et reparte avec de bonnes intentions. Cependant, Lorient fait preuve de réalisme en portant le score à 0-3 avec le but d'Abergel à la 63ème minute, lui qui fête ses 27 ans aujourd'hui. Wissa trouve même le chemin des filets une deuxième fois à la 83ème minute. Le FCL prend cinq points d'avance sur son dauphin, Lens, tandis que Sochaux poursuit sa série de huit matchs sans victoire en championnat.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.