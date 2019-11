Lorient retrouve son trône, Orléans rit jaune

Bourreau de Niort (4-1), Lorient récupère provisoirement la première place de Ligue 2, quand Sochaux s'invite sur le podium grâce à son succès contre Le Havre victime d'une blessure de Tino Kadewere (2-0). Dans le bas de tableau, la nouvelle lanterne rouge Orléans fait la grimace à la suite de sa défaite à domicile contre le Paris FC (0-1) tandis que Châteauroux sort vainqueur du combat contre Valenciennes (0-1).

Valenciennes 0-1 Châteauroux

Entre les deux équipes les moins prolifiques de Ligue 2 avec respectivement sept et cinq buts marqués depuis le début de championnat, il n'y avait pas de quoi s'attendre à un match épique. La pratique est venue donner raison aux statistiques, puisque la première période offre surtout un énorme manqué de Teddy Chevalier seul face au but de la Berri malgré le bon centre de Baptiste Guillaume. Réduit à dix avant la pause, Valenciennes ne parvient pas à faire de différence et se met seul dans la difficulté. Heureusement qu'en face, Châteauroux n'est pas hyper inspiré en matière offensive malgré une tentative de Christopher Operi. Mais à force de reculer, Valenciennes va finir par craquer sur un cafouillage ponctué de près par Sinamary Diarra. Voilà une victoire à l'arrachée pour les Berrichons qui s'installent à la seizième place de Ligue 2, pendant que Guillaume et Vanbaleghem quittent la pelouse à la suite d'une embrouille collective. Ouf., comme le numéro dans le dos de Julien Masson, expulsé en première période pour un tacle à pleine vitesse au niveau du genou.