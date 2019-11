Lorient reprend la tête, Paris sort la sienne de l'eau

Vainqueur à Châteauroux malgré une première période manquée (1-3), Lorient parvient à reprendre les commandes de la Ligue 2 dans l'attente du match de Lens demain. Parmi les poursuivants, Ajaccio partage les points à domicile contre Clermont (1-1) tandis que Troyes se fait cartonner sur ses terres contre Chambly (0-4). En bas de tableau, le Paris FC sort enfin de la zone de relégation grâce à son succès contre Auxerre à Charléty (2-0). Le tout pour 24 buts inscrits. Champagne !

Châteauroux 1-3 Lorient

Troyes

Dans sa quête pour obtenir la première place du championnat à l'issue de la journée, Lorient devait s'imposer en terre berrichonne. Mais dès le départ, tout déconne : le match prend une mauvaise tournure au moment où l'attentat de Christopher Operi sur Armand Laurienté n'est sanctionné que d'un carton jaune. Solide défensivement, Châteauroux en profite et c'est Romain Grange qui s'engouffre dans l'axe des Merlus pour tromper Paul Nardi d'une belle frappe enroulée. En deuxième période, les Lorientais se reprennent grâce à un homme : Yoane Wissa, auteur du but égalisateur et d'un nouveau but de la tête en deux minutes. Dans la foulée, Laurent Abergel envoie un missile dans la lucarne castelroussine pour permettre aux siens de prendre le large. En quatre minutes et seize secondes, Lorient s'est réveillé. Et ça fait mal : les voilà leaders de Ligue 2., comme le nombre de buts inscrits par Wissa sur les seize derniers pions de Lorient.