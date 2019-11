Lorient reprend la première place à Lens qui chute à Valenciennes

Ce vendredi soir, la Domino's Ligue 2 connaît un nouveau changement de leader. Après avoir déjà mené le championnat, le FC Lorient récupère le trône en s'imposant 2 buts à 1 contre Grenoble. Grâce à l'ouverture du score précoce de Laporte (3') et au onzième but de Wissa cette saison (25'), les Merlus entament leur rencontre de la meilleure des manières. Elogo réduit le score (68') mais c'est sans conséquence pour les Bretons qui remportent trois précieux points. Les Lensois ont en revanche vécu une soirée catastrophique. Réduit à 10 dès la 30ème minute après l'exclusion de Radovanovic, Valenciennes ouvre le score grâce à un penalty en deux temps (Dos Santos, 32'). Puis, juste avant la mi-temps, Cahuzac écope d'un deuxième carton jaune et laisse ses partenaires à 9. Au retour des vestiaires, les Sang et or vont subir et encaisser un deuxième et dernier but par Chevalier (73') qui scelle le score (2-0). Le RCL passe deuxième en mettant fin à une série de trois succès et compte à présent deux points de retard sur Lorient. Parmi les autres rencontres, Ajaccio s'impose à Chambly (0-2) et revient à 3 points du leader, Le Havre s'impose à Rodez (1-2) et intègre le top 5, Clermont se défait de Niort (1-0), et le Paris FC s'incline à Nancy (2-0).

© 2019 Thomson Reuters. All rights reserved.

Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.