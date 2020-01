Lorient-PSG (0-1) : sans ses stars, Paris passe par la petite porte

Ce dimanche, on ne sait pas s'il faut féliciter Lorient ou blâmer Paris. Enfin on a quand même une petite idée. Car le PSG s'est certes qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France après sa victoire 1-0 en Bretagne, mais le champion de France a livré dimanche soir au Moustoir une prestation très loin des standards de ses derniers cartons. Et jusqu'au bout, il a fait passer quelques sueurs froides chez ses ultras qui n'ont rien trouvé de mieux que de craquer quelques fumigènes pour se réchauffer.Thomas Tuchel avait pourtant pris soin de titulariser au moins un cadre par ligne et même deux en attaque avec la présence de Di Maria et Icardi. Malheureusement pour Paris, le premier n'était pas dans un grand soir. Et quand le Fideo n'est pas au niveau, il ne faut pas compter sur Draxler ou Paredes pour prendre jeu à leur compte.Pablo Sarabia, auteur du 4000e but du PSG, n'a pas survolé les débats mais il a au moins eu le mérite d'offrir la victoire à dix minutes de la fin et de persévérer. La technique et la créativité étaient (souvent, pas toujours) dans le camp d'en face et dans les pieds du jeune Enzo Le Fée. Le milieu offensif sélectionné en équipe de France U20 a plus régalé que les trois Parisiens sus-cités, déprimants de médiocrité au moins pour les deux premiers.Des joueurs qui touchent leur plafond de verreOn ne dira jamais à quel point cette équipe peut redevenir ordinaire quand elle se retrouve privée de ses vedettes et inspirateurs de jeu que sont Neymar, Mbappé et Verratti. Les blessures du Français puis du Brésilien avaient mis en exergue au début de saison leur influence sur le jeu parisien, et l'incapacité des doublures à prendre le relais. Ce déplacement en Bretagne a encore démontré les limites de ces joueurs qui touchent leur plafond de verre dès qu'ils sont amenés à prendre leurs responsabilités.On pourra toujours prétexter un manque de rythme et d'automatismes, ...