Lorient officialise son nouveau coach

La culture Dujeux. Le FC Lorient a officialisé la nouvelle qui était connue de tous ce mardi soir, en nommant Alexandre Dujeux nouvel entraîneur des Merlus pour succéder à Olivier Pantaloni.

Une réussite à Angers

Le coach qui a fait des miracles avec le SCO s’est engagé jusqu’en 2028, avec une troisième année en option, avec le club morbihannais. Il pourra demander des conseils à son prédécesseur, dont il avait été l’adjoint à Ajaccio, et disposera surtout d’un peu plus de moyens qu’à Angers, qu’il avait réussi à maintenir dans l’élite ces deux dernières saisons.…

CG pour SOFOOT.com