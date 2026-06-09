Lorient officialise son nouveau coach
La culture Dujeux. Le FC Lorient a officialisé la nouvelle qui était connue de tous ce mardi soir, en nommant Alexandre Dujeux nouvel entraîneur des Merlus pour succéder à Olivier Pantaloni.
Une réussite à Angers
Le coach qui a fait des miracles avec le SCO s’est engagé jusqu’en 2028, avec une troisième année en option, avec le club morbihannais. Il pourra demander des conseils à son prédécesseur, dont il avait été l’adjoint à Ajaccio, et disposera surtout d’un peu plus de moyens qu’à Angers, qu’il avait réussi à maintenir dans l’élite ces deux dernières saisons.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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