Lorient : mission Pélissier accomplie

Christophe Pélissier a réussi en une dizaine de mois ce sur quoi Mickaël Landreau s'était cassé les dents pendant deux ans : la mission remontée du FC Lorient. Un fait d'armes de plus à ajouter à la magnifique success story du technicien de 54 ans, qui ne semble vivre que pour les ascensions footballistiques.

C'est officiel ! ?? pic.twitter.com/pXmgFp3Hp4 -- FC LORIENT ? (@FCLorient) May 29, 2019

Sept montées au compteur

Et s'il savait ? Et si ce bambin innocent en train de faire l'avion sur la rive du port de pêche de Keroman après avoir découvert le nouvel entraîneur de son club avait juste compris avant tout le monde que cette année serait la bonne ? Tout ceci avait beau être une magnifique fiction offerte par un service communication inspiré, tout prend sens aujourd'hui. Ce 29 mai 2019, au moment où Christophe Pélissier et sa coupe en brosse prenaient leurs quartiers dans la cité portuaire, les supporters d'Amiens savaient eux aussi très bien, dans l'histoire, qui était gagnant et qui ne l'était pas.Il n'a pas fallu plus de onze mois pour valider les hypothèses de chacun : dans l'ascenseur vers l'élite qu'il empruntera avec sa nouvelle écurie lorientaise championne de deuxième division, le Haut-Garonnais croisera l'équipe qu'il avait quittée un an plus tôt après avoir reçu unede la part de la direction, équipe qui n'aura pas su se maintenir sans lui.À l'arrivée de Pélissier, Loïc Féry avait loué. Le président, dont la patience vis-à-vis de Mickaël Landreau avait atteint ses limites après deux exercices décevants, avait visiblement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com