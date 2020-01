Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lorient l'emporte sur le fil, Valenciennes passe 5e, Orléans se reprend Reuters • 24/01/2020 à 22:33









Lorient l'emporte sur le fil, Valenciennes passe 5e, Orléans se reprend par Matthieu Cointe (iDalgo) Lorient remporte sa rencontre face à l'ASNL au bout du suspens (2-1). Umut Bozok a délivré les Merlus dans le temps additionnel de la fin de rencontre et permet à son équipe de prendre quatre longueurs d'avance sur Lens en tête du championnat. Marveaux a ouvert le score en première période tandis que Lybohy avait égalisé pour les Nancéiens. Grâce à un pénalty transformé de Chevalier, Valenciennes devient barragiste après sa victoire contre Le Mans (1-0). L'US Orléans sort la tête de l'eau et se défait de Guingamp (2-0). La lanterne rouge de Ligue 2 est à 4 points de la 17e place. Cette soirée a été marquée par un grand nombre d'expulsions. Sur les huit rencontres, quatre joueurs ont écopé d'un carton rouge. Celui de Le Bihan n'a rien changé pour Auxerre, vainqueur de Sochaux sur le score de 2 à 1. Ajaccio est venu gagné sur la pelouse du SM Caen en toute fin de match grâce à Youssouf, tandis que Niort a concédé le nul contre Chateauroux. Grenoble et Chambly se séparent sur un résultat nul et vierge, tout comme le Paris FC et Rodez.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.