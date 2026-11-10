Lorient félicite Eli Junior Kroupi pour sa sélection chez les Bleus
Sortez les Moustoir. C’est la nouvelle de ce mardi 10 novembre du côté de Clairefontaine. Après Saël Kumbedi appelé lundi pour remplacer Pierre Kalulu , c’est Marcus Thuram qui rentre à Milan, touché, et laisse sa place à Eli Junior Kroupi , initialement convoqué avec les Espoirs de Gérald Baticle. Un joli bond en avant pour l’attaquant des Cherries de Bournemouth, qui retrouve à cette occasion son coéquipier en club Adrien Truffert .
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