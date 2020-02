Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lorient et Lens enchaînent, Ajaccio ne lâche pas Reuters • 04/02/2020 à 23:29









Lorient et Lens enchaînent, Ajaccio ne lâche pas par Samuel Martin (iDalgo) La lutte pour la montée en Ligue 1 continue et les équipes de tête ne laissent aucune occasion passer. En effet, pour le compte de la 23e journée de Domino's Ligue 2, le leader lorientais est venu à bout du Mans (4-2) dans un match très animé. La rencontre entre Lens et Troyes l'était moins les Sang et Or ressortent tout de même vainqueur (1-0) grâce au but de Corentin Jean (65') deux minutes après son entrée en jeu. Ces deux formations prennent le large sur le reste du championnat où seul l'AC Ajaccio tente de s'accrocher. Les Corses s'imposent dans les derniers instants par l'intermédiaire de Jallow (86') à Charlety face au Paris FC (2-3). Dans l'autre combat, celui menant au maintien, Orléans s'incline à domicile face à Rodez (1-2), Niort concède sa 12e défaite de la saison à Caen (4-3) et Châteauroux est défait pour la première fois en 2020 face à Chambly (0-3). Auxerre et Clermont ainsi que Valenciennes et Guingamp se quittent sur un score nul et vierge (0-0). Enfin, Nancy et Sochaux se neutralisent (1-1). Les Sochaliens n'ont plus gagné toutes compétitions confondues depuis le 8 novembre.

