Lorient et Lens cartonnent, les poursuivants tiennent la cadence

À l'image de Lorient et Lens, qui ont cartonné Orléans (0-4) et Chambly (3-0), mais aussi d'Ajaccio et Troyes, courts vainqueurs à Niort (0-1) et contre Rodez (1-0), les favoris ont tenu leur rang, ce mardi soir. Seul Sochaux, rejoint dans le temps additionnel à Châteauroux (1-1), a patiné, et cède sa cinquième place au Havre, vainqueur du Mans (2-0) malgré un penalty raté par Kadewere. Repartis de Grenoble et Auxerre avec le point du nul, Clermont et Valenciennes restent en embuscade. Comme Guingamp, qui s'est promené sur le terrain du Paris FC (0-3).

Orléans 0-4 Lorient

Deux buts en première période, deux autres en seconde, et le tour est joué. Entre la lanterne rouge, qui n'avait pas gagné un match à la maison cette saison, et le leader, il n'y avait pas vraiment de match sur le papier. Sur le terrain, il n'y en a pas eu beaucoup plus, les Merlus ne mettant que trois minutes à prendre les devants grâce à Jimmy Cabot, auteur d'un petit numéro dans la surface orléanaise. À l'image de Perrin, privé de l'égalisation par un Nardi impeccable (21), l'USO n'abdique pas. Mais les hommes de Didier Ollé-Nicolle se sabordent quelques minutes avant la mi-temps avec un alignement de District dont profite Hamel, lancé par Abergel, pour ajuster Desmas. Histoire de soigner leur, les Orléanais encaissent deux nouveaux buts coup sur coup en deuxième période, oeuvres de Pierre-Yves Hamel, servi par Cabot et désormais à sept caramels en championnat, et Laurienté, buteur sur l'un de ses premiers ballons. Seule éclaircie dans la grisaille orléanaise : la signature d'Edouard Butin, confirmée dans la soirée. Champagne !