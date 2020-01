Lorient et Ajaccio arrachent la victoire, Guingamp s'effondre à Orléans

Tombeurs respectifs de Nancy à domicile (2-1) et Caen à l'extérieur (0-1), Lorient et Ajaccio mettent la pression sur Lens qui se déplace à Clermont demain. Meilleure défense de Ligue 2, Valenciennes s'impose sur sa pelouse contre Le Mans (1-0) et réintègre le top 5. En bas de classement, la bonne opération est réalisée par la lanterne rouge Orléans, vainqueur d'une bien inquiétante équipe de Guingamp (2-0).

Lorient 2-1 Nancy

Il y a d'abord eu de quoi enrager du côté lorientais au moment de recevoir une ASNL aussi solide que concurrente pour une place parmi les potentiels barragistes à l'accession en Ligue 1. D'abord, un coup-franc des Merlus mal dégagée par la défense est repris par Yoane Wissa de la tête, mais Ruddy Buquet invalide le but pour une faute peu évidente de Pierre-Yves Hamel. Malgré cela, la stade du Moustoir va exulter sur une combinaison entre Fabrice Abergel et Joris Marveaux, conclue par ce dernier d'une frappe limpide entre les jambes de Baptiste Valette. Dominateur, Lorient manque de doubler la mise suite à une belle parade de Valette devant Wissa avant la pause. Malgré tout, Nancy va serrer les dents et égaliser sur une magnifique talonnade d'Hervé Lybohy suite à un corner d'Amine Bassi. Résultat ? Lorient s'impose grâce à un but d'Umut Bozok dans les dernières minutes n'enchaîne et prend provisoirement six points d'avance sur Ajaccio, troisième en attendant le match de Troyes contre Le Havre lundi., comme le nombre de buts encaissés par Lorient dans ce championnat 2019/2020.