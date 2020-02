Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lorient chute de nouveau face à Chambly Reuters • 29/02/2020 à 17:06









Lorient chute de nouveau face à Chambly par Samuel Martin (iDalgo) Lorient continue de caler. Lors de la réception de Chambly ce samedi après-midi, les Merlus ont concédé leur 3e défaite en 4 rencontres sur le score de 2 buts à 1 pour le compte de la 27e journée de Ligue 2. Le match démarre tout doucement puisque sous une grêle battante, l'arbitre de la rencontre Anraud Baert décide de renvoyer les 22 acteurs aux vestiaires pour quelques minutes. L'averse passée, le football peut reprendre ses droits. Au terme d'une magnifique combinaison, les Camblysiens ouvrent le score par l'intermédiaire de Correa (9', 0-1) à la réception d'un bon centre de Heinry. Sur un coup du sort, les Bretons égaliseront grâce à un but gag contre son camp de Padovani (24', 1-1) avant que les visiteurs reprennent l'avantage par ce même Correa (42', 1-2) toujours servi par Heinry. Au retour des vestiaires, le FCL ne parviendra pas à mettre en difficulté leurs adversaires. Ces derniers signent un succès précieux qui les éloigne encore plus du premier relégable (9 points). Les locaux loupent l'occasion de reprendre 7 points d'avance sur leur nouveau dauphin troyen.

