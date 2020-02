Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lorient chute à la maison contre Clermont Reuters • 15/02/2020 à 17:13









Lorient chute à la maison contre Clermont par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de la 25ème journée de Ligue 2, Clermont a réalisé un énorme coup dans l'objectif d'accéder à la montée en Ligue 1. Le 5ème du championnat est allé s'imposer samedi 1 à 0 sur la pelouse de Lorient. La 74e minute aura été fatale pour le leader du classement qui n'avait plus perdu à la maison depuis le 26 octobre 2019. À un quart d'heure du coup de sifflet final, Lemoine écope d'un deuxième carton jaune et doit laisser ses partenaires finir la rencontre à 10 contre 11. Sur le coup franc concédé par le capitaine lorientais, Nardi ne parvient pas à se saisir correctement du ballon. Gonzalez, entré en jeu seulement une minute auparavant, suit parfaitement l'action et propulse la balle au fond des filets. Un but qui scelle le succès des hommes de Pascal Gastien. Ces derniers enchaînent un douzième match consécutif sans la moindre défaite et reviennent à seulement trois points de Lens, deuxième de Ligue 2.

