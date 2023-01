Lorient-Bournemouth : strange connection

Alors que le FC Lorient passe minoritairement sous pavillon américain, focus sur les liens qui unissent désormais le club morbihannais et son grand frère Bournemouth. Ces mêmes liens qui pourraient siphonner à court terme les Merlus d'éléments aussi précieux qu'Outtara, Le Fée ou Moffi.

Foley douce

En un peu plus d'un an, le paysage footballistique français s'est mondialisé à grands coups de chéquiers étrangers. Le Paris FC à Bahreïn, l'ESTAC aux Émirats arabes unis, les Girondins de Bordeaux au Luxembourg ou, plus récemment, l'Olympique lyonnais aux États-Unis. Les investisseurs américains ont justement enchaîné avec une autre prise hexagonale, s'offrant une part du FC Lorient, par l'intermédiaire de William "Bill" Foley, propriétaire depuis mi-décembre de l'AFC Bournemouth. Les Merlus intègrent ainsi un consortium économico-sportif inédit dans leur histoire, et s'ajoutent à la liste de ces clubs qui ont opté pour une fonction "satellite" auprès de l'ogre Premier League.Il n'aura d'ailleurs fallu qu'un mois à William Foley pour s'installer durablement dans le soccer. Ce dernier, magnat pluriel en immobilier, assurances ou services financiers, a en effet lancé sa compagnie sportive nommée Black Knight Sports & Entertainment au milieu des années 2010. D'abord propriétaire de l'équipe des Vegas Golden Knights en NHL, puis des Vegas Knight Hawks en Indoor football (football américain disputé en salle), BKSE s'est donc lancé sur le marché européen, pour devenir BKFE (Black Knight Football & Entertainment). Le 13 décembre dernier, Bournemouth officialisait ainsi son rachat complet par l'investisseur, en succession du Russe, Maxim Demin, affecté par la guerre en Ukraine après onze ans de gestion (en dépit de sa nationalité britannique)., lance Tom Crocker, spécialiste du club pour leUne méthode de séduction made in USA en résumé.C'est ainsi qu'un mois plus tard, le 13 janvier 2023, le FC Lorient devenait le premier club filial du groupe Foley.