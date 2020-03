Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lorenzo Sanz succombe au coronavirus Reuters • 22/03/2020 à 15:02









Lorenzo Sanz succombe au coronavirus par Victor Gatinel (iDalgo) Le Real Madrid est en deuil, et avec lui tout le monde du football. Lorenzo Sanz, ex-président de la Maison Blanche, est décédé hier à l'âge de 76 ans. Hospitalisé depuis mardi, il était atteint du coronavirus et a succombé à la maladie. L'ancien dirigeant restera comme l'homme qui a ramené les Merengues sur le devant de la scène européenne en 1998. En fonction entre 1995 et 2000, il remportera deux Ligues des Champions en 1998 et en 2000. La 7e C1 du club de la capitale, arrachée à la Juventus Turin (1-0) était la première depuis 35 ans. Le Real Madrid, freiné par les contraintes sanitaires liées au COVID-19, a annoncé dans un communiqué son intention de "lui rendre l'hommage qu'il mérite dès que possible".

