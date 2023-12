Longtemps oublié, un parc d'attraction fait revivre Basquiat et autres Dali à Los Angeles

Un carrousel de Kenny Scharf lors de l'exposition "Luna Luna" à Los Angeles, le 22 décembre 2023 en Californie ( AFP / Robyn Beck )

Créé en Allemagne dans les années 1980, oublié pendant des décennies au Texas, un parc d'attraction féerique connaît une nouvelle vie à Los Angeles et montre au public d'immenses oeuvres de Dali, Basquiat ou Keith Haring.

Sorte de foire psychédélique, "Luna Luna" renaît de ses cendres dans un hangar de la mégapole californienne, exposant jusqu'au printemps prochain les formidables créations de grands artistes du 20e siècle baignés par de multiples jeux de lumière.

On peut y voir une maison de miroirs créée par Salvador Dali, un manège où figurent les personnages burlesques de l'Américain Keith Haring, ou encore une grande roue conçue par Jean-Michel Basquiat, avec Miles Davis en fond sonore.

Un manège de Keith Haring lors de l'exposition "Luna Luna" à Los Angeles, le 22 décembre 2023 en Calfironie ( AFP / Robyn Beck )

Toutes ces merveilles de l'art contemporain du siècle dernier avaient été rassemblées en 1987 à Hambourg, en Allemagne, à l'initiative d'André Heller, un artiste autrichien.

Mais peu après avoir reçu des milliers de visiteurs, la foire, qui était alors en extérieur, avait dû fermer ses portes.

A court d'argent, les organisateurs avaient annulé la tournée internationale qu'ils avaient prévue et tout s'est retrouvé enfermé dans 44 containers, stockés pendant 35 ans au Texas.

- Forêt enchantée -

Une grande roue de Jean-Michel Basquiat lors de l'exposition "Luna Luna" à Los Angeles, le 22 décembre 2023 en Californie ( AFP / Robyn Beck )

Puis, Drake est tombé sur l'histoire de "Luna Luna" et s'est dit "époustouflé" par le concept. DreamCrew, la compagnie de la superstar canadienne du rap, a acheté et restauré les objets d'art de "Luna Luna", injectant avec d'autres investisseurs 100 millions de dollars dans le projet, selon le New York Times.

Des pièces uniques sont donc sorties de conteneurs poussiéreux pour être à nouveau exposées au public - moyennant un ticket d'entrée d'une cinquantaine de dollars.

Les curieux ne peuvent plus monter dans certaines attractions pour mieux les protéger.

Le "Dalidom" de Salvador Dali lors de l'exposition "Luna Luna" à Los Angeles, le 22 décembre 2023 en Californie ( AFP / Robyn Beck )

Mais les manèges tournent, les lumières tourbillonnent et la musique réjouit l'oreille des visiteurs, ravis devant un tel kaléidoscope.

"Je n'avais jamais vu ça auparavant, des oeuvres comme ça dans un format carnavalesque", dit ainsi à l'AFP Douglas Hickman, fasciné par la grande roue que Jean-Michel Basquiat a dessinée. "L'exposition va clairement au-delà de mes espérances".

"Nous aimerions bien monter" dans les attractions, tempère Adam Umber, accompagné de son fils Elias, âgé de 4 ans. "Mais je pense que c'est fabuleux comme ça. C'est une capsule temporelle et on peut apprécier quelque chose qui date de 1987, et qui n'a pas été exposé depuis."

Certaines des pièces, toujours à mi-chemin entre des attractions de cirque et des oeuvres de musée, peuvent tout de même être vues de l'intérieur, comme la forêt enchantée de David Hockney, tour circulaire enivrante de couleurs et de lumières.

Une chapelle de noces d'André Heller lors de l'exposition "Luna Luna", le 22 décembre 2023 à Los Angeles, en Californie ( AFP / Robyn Beck )

Dans une chapelle de noces créée par le concepteur de l'ensemble André Heller, on peut lire quelques mots appelant à se marier "avec qui vous voulez, avec ce que vous voulez, un vélo ou un poisson, parce qu'à Luna Luna, l'amour, c'est l'amour" -- un message politique dans l'Allemagne des années 1980.

"On a besoin de davantage de choses comme ça", s'exclame Yoori Kim, venue ici pour célébrer ses 35 ans.