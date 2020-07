Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Longtemps accrochée, la Roma se défait de Brescia Reuters • 11/07/2020 à 21:47









Longtemps accrochée, la Roma se défait de Brescia par Léo De Garrigues (iDalgo) Accrochée jusqu'à la mi-temps, la Roma a déroulé en seconde période pour s'imposer à Brescia (0-3) pour le compte de la 32e journée de Serie A. C'est Federico Fazio qui a débloqué la situation au retour des vestiaires en exploitant une erreur de Lorenzo Andrenacci. A l'heure de jeu, Nikola Kalinic a profité d'une passe lobée de Carles Pérez pour doubler la mise. En fin de rencontre, Nicolò Zaniolo a inscrit son premier but depuis son retour suite à sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Au classement, l'AS Rome prend provisoirement 3 points d'avance sur Naples qui reçoit l'AC Milan dimanche soir. Brescia pointe au 19e rang.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.