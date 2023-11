Longoria espère un Vélodrome « plein de public » pour OM-OL

Le Vel est plein.

Reportée au 6 décembre prochain, la rencontre entre Marseille et Lyon se déroulera, à nouveau, au Vélodrome. Si l’OL s’estime lésé dans l’affaire et a fait appel, l’OM, et Pablo Longoria, ont une autre vision des choses. « On a condamné dès la première seconde ces actes déplorables et inadmissibles , se défend le président du club phocéen dans des propos rapportés par l’AFP. […] O n ne doit pas défendre des positions individuelles. Si on fait ça, rentrer dans des batailles individuelles entre clubs, on ne va jamais avancer sur les problématiques de sécurité qu’on voit partout dans le football et pas seulement à Marseille. C’est un combat commun. » …

