Longoria en instance de départ ? Le mage Antonetti avait déjà tout prédit

La boule à Z de cristal.

Pendant que Pablo Longoria se fâche avec les supporters de l’Olympique de Marseille et menace de quitter la présidence, Frédéric Antonetti doit bien rire dans son coin. Il faut dire que l’oracle avait tout vu. En 2021, lorsque le président de l’OM avait osé critiquer l’état du football français, l’entraîneur du FC Metz avait envoyé des scuds à l’Espagnol. « Qu’est-ce qu’il a fait lui, dans sa vie ? Je veux bien écouter Ancelotti, Tuchel, l’entraîneur de Monaco… Je veux bien écouter les grands joueurs qui viennent en France et qui ont connu d’autres championnats et je les accepte volontiers. Après, Longoria… , s’était d’abord agacé le divin chauve. Je crois qu’un des dirigeants de Valence l’a traité de lâche et de menteur. Si on disait ça de moi, je ne serais pas très fier. » …

EL pour SOFOOT.com