Londres : un homme qui avait escaladé Big Ben avec un drapeau palestinien arrêté

Des membres des services d'urgence communiquent avec un manifestant, tenant un drapeau palestinien et un keffieh, positionné sur le côté de la Tour Elizabeth, où se trouve l'horloge Big Ben, au Palais de Westminster, le 8 mars 2025 à Londres ( AFP / Ben STANSALL )

L'homme qui avait escaladé samedi matin la tour où se trouve l'horloge de Big Ben à Londres en brandissant un drapeau palestinien a été arrêté, a annoncé dimanche la police de Londres.

Samedi, à 07H24 (locales et GMT), la police de Londres avait été alertée sur la présence d'un homme grimpant la Tour Elizabeth, au Palais de Westminster, le Parlement britannique, avait indiqué la Metropolitan Police dans un communiqué.

L'homme était pieds nus, vêtu d'un manteau noir et d'une casquette, et brandissait un drapeau palestinien ainsi qu'un keffieh. Il est resté perché sur la tour toute la journée de samedi, avant d'être redescendu à la nuit tombée à bord d'une nacelle des secours.

"Cet homme a été arrêté", a annoncé la police de Londres sur X dans la nuit de samedi à dimanche, assurant que "l'incident s'était prolongé en raison de la spécificité de l'endroit" où avait grimpé l'homme.

Samedi après-midi, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées pour soutenir le grimpeur à l'extérieur du cordon de sécurité mis en place par la police. "Tu es un héros", et "Free Palestine", scandaient plusieurs d'entre eux.

Trois personnes, membres de services de secours, avaient été hissées sur deux nacelles pour tenter de le faire descendre, l'une d'elle utilisant un mégaphone pour parler à l'homme à plusieurs mètres du sol.

Une vidéo publiée sur Instagram samedi soir montrait l'homme assurer aux négociateurs, depuis la corniche sur laquelle il était assis, "être en sécurité" et "prévoir de descendre en ses propres termes".

"Si vous vous approchez, vous me mettrez en danger et je vais grimper encore plus haut", avait-il menacé.

Les négociateurs, eux, se disaient inquiets que les vêtements de l'homme soient tâchés de "beaucoup de sang" et qu'il soit légèrement vêtu alors que la nuit tombait et que les températures se rafraîchissaient.

La façon dont l'homme a pu accéder à la tour soulève désormais de nombreuses questions. Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, il semble escalader une clôture autour du Parlement britannique sans qu'aucun agent de sécurité ne l'interpelle.

"Chaque jour, je vois des dizaines de policiers armés patrouiller" dans cette zone, a assuré sur X le député conservateur britannique Ben Obese-Jecty.

"Où étaient-ils aujourd'hui ? Lundi, il faudra donner des explications pour comprendre comment ce manifestant a pu échapper si facilement à la sécurité".

Un porte-parole du Parlement britannique a déclaré "être informé" de cet incident mais ne "pas vouloir commenter les protocoles de sécurité existants".

En 2019, un militant d'Extinction Rébellion, déguisé en Boris Johnson - avec une perruque blonde, une chemise et une cravate - avait été déjà été arrêté après avoir escaladé un échafaudage entourant la tour de la célèbre horloge.

Il y était resté environ 3 heures avant que la police ne parvienne à le faire descendre.