Londres : trois personnes poignardées, un acte « terroriste »

Un homme a été tué par la police à Londres (Royaume-Uni), dans le quartier de Streatham dimanche 2 février après une attaque au couteau. La police londonienne a indiqué sur son compte Twitter qu'au moins trois personnes ont été blessées et que l'assaillant est mort. Les faits se sont déroulés vers 14 heures, heure locale.Le Metropolitan Police Service a indiqué sur Twitter qu'un des trois blessés est en urgence vitale et a été transporté à l'hôpital. Les deux autres ont été aussi transportés à l'hôpital, dont un pour de légères blessures. Les pronostics vitaux ne sont pas engagés. La police a aussi précisé que l'attaque avait été « contenue ». « Nous pouvons confirmer que l'homme sur lequel la police a tiré a été déclaré mort », a-t-elle poursuivi. « Les circonstances sont en train d'être étudiées, l'incident a été qualifié de terroriste », a ajouté la police. Lire aussi Comment les terroristes se procurent des armesSur Twitter, le Premier ministre, Boris Johnson, a remercié les services de secours, ajoutant que ses pensées allaient aux « blessés et à tous ceux qui ont été affectés ». Le maire de Londres Sadiq Khan a réagi en disant : « Les terroristes cherchent à nous diviser et à détruire notre mode de vie. À Londres, nous ne les laisserons jamais y parvenir. »Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des policiers armés entourant un homme étendu sur le sol sur Streatham...