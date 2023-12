Londres se penche sur les liens entre Microsoft et OpenAI

Le gendarme britannique de la concurrence, la CMA, a annoncé vendredi se pencher sur la question du partenariat entre le géant américain Microsoft et le développeur d'intelligence artificielle (IA) OpenAI, pour évaluer si ce dernier s'apparente à une fusion.

( AFP / JOSEP LAGO )

La CMA lance un appel à commentaires "aux parties et aux tiers intéressés" pour savoir si "le partenariat entre Microsoft et OpenAI, y compris les développements récents, a abouti à une situation" s'apparentant à une fusion, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Microsoft avait notamment annoncé fin novembre qu'un représentant du groupe rejoindrait le conseil d'administration d'OpenAI en qualité d'observateur.

Cela faisait suite à la saga qui a vu, en moins d'une semaine, l'ancien conseil débarquer le directeur général Sam Altman, puis le réintégrer après que la plupart des employés ont menacé de quitter le groupe.

La CMA explique qu'une situation de "fusion" au sens du droit de la concurrence britannique peut recouvrir plusieurs situations, y compris "l'acquisition d'une participation minoritaire ou, dans certaines circonstances, des accords commerciaux tels que des accords d'externalisation".

L'appel à commentaires de la CMA durera jusqu'au 3 janvier prochain et pourra déboucher sur l'ouverture d'une enquête.

La CMA avait déjà souligné que le développement rapide de l'IA présentait à la fois des opportunités et des risques pour la concurrence et la protection des consommateurs, insistant sur "la nécessité d’une concurrence soutenue" entre les acteurs du secteur.

"Le partenariat entre Microsoft et OpenAI (comprenant un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars, une collaboration dans le développement technologique et la fourniture exclusive de services cloud par Microsoft à OpenAI) représente une relation étroite et multiforme" entre les deux entreprises, note le gendarme de la concurrence.

"Depuis 2019, nous avons forgé un partenariat avec OpenAI qui a favorisé davantage d’innovation et de concurrence en matière d’IA, tout en préservant l'indépendance des deux sociétés", a de son côté affirmé le président de Microsoft Brad Smith dans une déclaration transmise à l'AFP.

"La seule chose qui a changé est que Microsoft aura désormais un observateur sans droit de vote au sein du conseil d’administration d'OpenAI, ce qui est très différent d’une acquisition telle que celle de DeepMind par Google au Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Le groupe assure qu'il "travaillera en étroite collaboration avec la CMA pour lui fournir toutes les informations dont elle a besoin".

La CMA avait fait couler beaucoup d'encre en mettant son veto fin avril au rachat de l'éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars, avant de donner son feu vert en octobre à une version remaniée de l'opération.