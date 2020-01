Londres : la police va utiliser la reconnaissance faciale en direct

L'annonce aurait pu être faite en Chine et personne n'en aurait été étonné. Mais c'est bien la police de Londres qui va désormais utiliser la reconnaissance faciale en direct pour surveiller les rues, révèle The Guardian. Il aura fallu deux ans d'expérimentation pour valider cette technologie controversée. L'annonce des autorités londoniennes a d'ailleurs été fermement condamnée par les associations de défense des libertés.Et il y a de quoi s'inquiéter. Les caméras qui serviront à mettre en place le dispositif se trouvent par dizaines de milliers à Londres. D'après Le Monde, il y en aurait pas moins de 420 000 dans la capitale britannique, éparpillées dans des endroits aussi variés que des écoles, des supermarchés ou des entrées d'immeubles. Un autre chiffre donne le vertige : d'après une étude du think tank américain Brookings Institution, Londres est la deuxième ville la plus surveillée au monde après Pékin, qui a installé 470 000 caméras.Lire aussi Alicem, l'identité numérique par reconnaissance faciale en questionLes caméras reliées à une base de donnéesLes caméras londoniennes seront reliées à une base de données où sont référencés des suspects. Si la reconnaissance faciale ne détecte pas de personnes inscrites sur la liste, les images ne seront pas conservées. En revanche, si un suspect est bien détecté, un policier posté non loin du lieu aura l'autorisation d'intervenir. Selon Johanna Morley, experte auprès...