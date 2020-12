Londres et Buenos Aires approuvent le vaccin AstraZeneca, les Américains attendront avril

Photo fournie par l'université d'Oxford le 23 novembre 2020 d'une fiole du vaccin développé par AstraZeneca/Oxford ( University of Oxford / John Cairns )

Le Royaume-Uni est devenu mercredi le premier pays à autoriser le vaccin d'AstraZeneca, suivi de peu par l'Argentine, mais les Américains attendront avril malgré la flambée du Covid-19, qui poursuit ses ravages un an après son premier signalement.

Le 31 décembre 2019, le premier cas d'un nouveau coronavirus, encore mystérieux, était signalé à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) par la Chine.

Depuis, ce virus a contaminé plus de 81 millions de personnes et fait près d'1,8 million de morts dans le monde, selon un comptage de l'AFP. Et son rythme s'accélère dans de nombreux pays, comme l'Allemagne qui a enregistré mercredi pour la première fois plus de 1.000 décès quotidiens.

La période des fêtes, propice aux voyages, risque encore d'aggraver la situation. Les autorités, inquiètes, ne sont pas prêtes à renoncer aux mesures de confinement, voire les ont déjà étendues comme en Allemagne, en Irlande ou en Angleterre.

Le Royaume-Uni, un des pays des plus touchés en Europe par la pandémie avec plus de 71.500 morts, est confronté à une envolée des contaminations attribuée à un variant du virus, présentant selon une étude britannique une contagiosité supérieure de 50% à 74%.

Pour sortir de cette crise, les autorités misent sur la campagne de vaccination lancée début décembre qui a reçu un coup de fouet avec l'autorisation donnée mercredi par l'agence britannique du médicament (MHRA) au vaccin mis au point par le groupe britannique AstraZeneca avec l'université d'Oxford.

Ce vaccin était très attendu pour des raisons pratiques: bien moins cher que celui déjà distribué dans le pays, il peut être conservé à la température d'un réfrigérateur, entre deux et huit degrés Celsius, ce qui facilite une vaccination à grande échelle.

- "Fantastique" -

Comparaison de l'efficacité de vaccins conventionnels et de cinq vaccins contre le Covid-19, alors que la Chine a annoncé que le vaccin développé par Sinopharm était efficace à 79,3% ( AFP / )

Le Premier ministre Boris Johnson a salué une nouvelle "vraiment fantastique" et un "triomphe pour la science britannique". "Nous allons maintenant vacciner autant de gens possible le plus rapidement possible", a-t-il déclaré sur Twitter.

Le vaccin sera utilisé dès le 4 janvier au Royaume-Uni qui en a commandé 100 millions de doses.

Quelques heures plus tard, l'Argentine lui a emboîté le pas, accordant une autorisation d'urgence pour un an à ce vaccin.

En revanche, une autorisation en janvier au sein de l'Union européenne du vaccin d'AstraZeneca semble peu probable, a estimé l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Et les Américains ne prévoient pas de l'approuver avant avril, selon Moncef Slaoui, l'un des responsables de la campagne de vaccination dans le pays, qui a mis en avant des procédures différentes entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Une infirmière prépare une dose du vaccin russe Spoutnik V dans une clinique à Moscou le 30 décembre 2020 ( AFP / Natalia KOLESNIKOVA )

Un vaccin développé par le géant américain Johnson & Johnson pourrait, en revanche, être approuvé en février aux Etats-Unis. Lui aussi est très attendu, car il nécessite une seule injection contrairement à ceux approuvés jusqu'ici.

Pour l'instant, deux vaccins (Pfizer/BioNTech et Moderna) sont autorisés aux Etats-Unis et plus de 2,1 millions de personnes ont reçu une première injection.

Ce nombre est loin de l'objectif affiché par l'administration Trump, qui avait promis 20 millions de personnes vaccinées d'ici la fin de l'année. Mardi, le président élu Joe Biden a déploré ce "retard" et craint que les prochaines semaines ne soient "très difficiles".

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde avec plus de 19,5 millions de cas recensés et 339.000 morts.

- "Loin de la normalité" -

Un temps relativement épargnée, l'Allemagne peine désormais à contenir le virus: elle a enregistré mercredi 1.129 décès liés au Covid en 24 heures, son plus lourd bilan depuis le début de la pandémie.

Carte montrant les pays ayant déjà enregistré un cas du nouveau variant du coronavirus détecté au Royaume Uni, et les nouveaux variants au Nigeria et Afrique du Sud ( AFP / )

"Les taux d'infection et de mortalité montrent que nous sommes encore loin de la normalité", a commenté le ministre de la Santé Jens Spahn. Les restrictions en vigueur, dont la fermeture des écoles, commerces non essentiels, bars et restaurants, devraient par conséquent être prolongées au-delà du 10 janvier.

Le ministre s'est cependant félicité du succès de la campagne de vaccination, précisant que 60.000 Allemands avaient déjà été vaccinés.

Ce qui n'est pas le cas en France, où des responsables politiques et des médecins, dont le généticien Axel Kahn, ont regretté un excès de prudence dans la campagne de vaccination, jugée trop lente par rapport aux autres pays européens.

Le gouvernement français, confronté à un scepticisme d'une partie de la population face aux vaccins, a assumé "le temps des explications".

Il a par ailleurs annoncé de nouvelles mesures dans les zones les plus touchées, notamment l'est du pays, dont un couvre-feu avancé de deux heures, à 18H00 (17H00 GMT), s'attendant à une "reprise incontrôlée de l'épidémie" en janvier.

Sarah Lim, une infirmière de 46 ans, a été la première personne à être vaccinée le 30 décembre 2020 à Singapour ( MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION / Lee Jia Wen )

Sur les sept derniers jours, une moyenne de 12.000 nouveaux cas quotidiens a été enregistrée, loin de l'objectif de 5.000 espéré par les autorités.

En Italie aussi, le retour à la normale se fait attendre. Le Premier ministre Giuseppe Conte a jugé que l'impact de la vaccination se ferait sentir quand 10 à 15 millions de ses concitoyens auront été vaccinés. "Je ne pense pas que cela puisse avoir lieu avant avril", a-t-il dit lors de sa conférence de presse du Nouvel An.

Et un an après l'apparition du virus à Wuhan, dans le centre de la Chine, une étude a révélé que le nombre de cas dans cette ville gigantesque serait dix fois supérieur au bilan annoncé jusqu'ici par Pékin, soit près d'un demi-million de personnes.

Là encore, les espoirs reposent sur la vaccination: le laboratoire chinois Sinopharm a annoncé une efficacité de 79% pour un de ses vaccins anti-Covid, qui devrait être diffusé en Chine et dans les pays en développement.

