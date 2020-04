Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres a trop tardé à réagir à l'épidémie de coronavirus, selon un expert Reuters • 17/04/2020 à 12:41









LONDRES A TROP TARDÉ À RÉAGIR À L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique a mis trop de temps à réagir à l'épidémie de nouveau coronavirus qui pourrait provoquer la mort de 40.000 personnes au Royaume-Uni, a déclaré vendredi un universitaire réputé lors d'une audition publique. Le Premier ministre britannique a dans un premier temps refusé d'adopter les mesures de confinement qu'instauraient alors ses homologues européens avant de faire volte-face lorsque des projections ont prédit la mort de près de 250.000 personnes. Le dernier bilan en date fait état de la mort de 13.729 personnes dans les hôpitaux du pays, mais de nouvelles statistiques officielles laissent craindre un bilan beaucoup plus lourd. "Quelles ont été les erreurs qui nous ont conduit avoir ce qui est peut-être le taux de mortalité le plus élevé d'Europe ?", s'est interrogé le pédiatre Anthony Costello devant la commission de la Santé et de l'aide sociale. "Et il faut affronter cette réalité: nous avons été trop lents sur beaucoup de points. Mais nous pouvons faire en sorte d'être moins lents face à la deuxième vague." Selon lui, l'épidémie de coronavirus pourrait tuer jusqu'à 40.000 personne et seulement 10% à 15% de la population serait à ce jour immunisée. (Guy Faulconbridge et Elizabeth Piper; version française Nicolas Delame)

