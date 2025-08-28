Lombard dit ne pas croire à une crise financière en France

Eric Lombard a déclaré jeudi ne pas croire à la possibilité d'une crise financière en France malgré le risque de renversement du gouvernement de François Bayrou par les députés opposés à ses propositions budgétaires pour réduire la dette.

"Je ne crois pas à la crise financière", a dit le ministre de l'Economie lors de la Rencontre des entrepreneurs de France organisée par le Medef à Paris.

"Le pays est riche, le pays se développe, le pays est géré, il est tenu et les entreprises de France font le travail", a-t-il poursuivi devant le patronat.

"Nous sommes sur les marchés très régulièrement avec la direction générale du Trésor et nous n'avons aucune difficulté à financer notre économie", a-t-il insisté, assurant que le déficit public serait bien réduit à 5,4% du produit intérieur brut à la fin de l'année, comme prévu.

