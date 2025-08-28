 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lombard dit ne pas croire à une crise financière en France
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 11:03

Eric Lombard a déclaré jeudi ne pas croire à la possibilité d'une crise financière en France malgré le risque de renversement du gouvernement de François Bayrou par les députés opposés à ses propositions budgétaires pour réduire la dette.

"Je ne crois pas à la crise financière", a dit le ministre de l'Economie lors de la Rencontre des entrepreneurs de France organisée par le Medef à Paris.

"Le pays est riche, le pays se développe, le pays est géré, il est tenu et les entreprises de France font le travail", a-t-il poursuivi devant le patronat.

"Nous sommes sur les marchés très régulièrement avec la direction générale du Trésor et nous n'avons aucune difficulté à financer notre économie", a-t-il insisté, assurant que le déficit public serait bien réduit à 5,4% du produit intérieur brut à la fin de l'année, comme prévu.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)

    Le triste record de défaillances d'entreprises est atteint ..La France frôle désormais les 65.000 défaillances d'entreprises, selon les statistiques de la Banque de France. Les moyennes entreprises sont les plus touchées, avec un nombre de faillites qui a presque doublé. 11 2024 ... et en 2025 on continue à battre encore et encore les derniers reccords ... à la fin il ne restera plus beaucoup de petites et moyennes entreprises à fermer

