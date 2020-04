Loko-Pedros-Ouédec : "Le PSG ne pouvait pas nous blairer"

En 1992, le FC Nantes est au bord du dépôt de bilan, interdit de recrutement, et installe par défaut une génération de joueurs formés au club. Trois ans plus tard, ces Canaris sont sacrés champions de France: 32 matchs d'affilée sans défaite, meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur et meilleur passeur. Une saison monumentale menée par Coco Suaudeau sur le banc, Christophe Pignol en défense, Makélélé dans les bras de la fille du coach, un PDG de la Biscuiterie Nantaise (BN) comme président et un trident d'esthètes devant. Plusieurs années après, Nicolas Ouédec, Patrice Loko et Reynald Pedros se mettent à table et revivent leurs exploits, entre un chutney de céleri, des noix de Saint-Jacques rôties et une bonne bouteille de saumur-champigny.

Article publié initialement dans le SO FOOT 125 d'avril 2015.

Stade plein, jeu intéressant et on gagnait tout le temps. Beaucoup ont voulu se reconnaître là-dedans. Les gens de nos âges nous le disent, mais aussi leurs enfants:Je me rends compte maintenant de l'impact qu'on a pu avoir sur la génération de certains trentenaires aujourd'hui. Mais à l'époque, on était trop dans notre foot pour réaliser ce qu'on pouvait donner aux spectateurs.PL. On ne se rendait pas compte de la manière dont on pouvait jouer, et de la manière dont les gens pouvaient prendre du plaisir à nous voir jouer. Je ne pensais pas que c'était aussi beau.Quand les supporters nantais parlent de nous, je leur dis:Pas rien. Pourtant les supporters disent que notre génération était meilleure. C'est ça qui me fait dire qu'elle a marqué les Nantais. Ils s'intéressaient peut-être beaucoup plus au jeu qu'aux titres. Avant nous, Nantes avait quand même fait de très belles choses. Et je ne vois pas trop quelle influence notre génération a pu avoir sur le foot français. Bon, après, rester invaincu 32 matchs d'affilée sur toute une saison n'a pas encore été égalé. On pouvait pourtant s'attendre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com